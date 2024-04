Milan | novità in arrivo sul futuro di Pulisic Proposto Hojbjerg per il centrocampo

(Di sabato 6 aprile 2024) Obiettivo doppia in cifra.contro il Lecce andrà alla ricerca del gol numero 10 in campionato con la maglia del. Un traguardo...

Torna da lunedì la Milano Art Week e per il sesto anno consecutivo tra i protagonisti della settimana milanese c'è Banca Generali , che per tutta la giornata di sabato 13 aprile, l'apertura gratuita ... (quotidiano)

Milan, possibile cambio anche in dirigenza diretto da RedBird: Comolli: In attesa di novità dal fronte panchina e di completare la stagione per stabilire la strategia da ... il club potrebbe apportare sensibili modifiche anche tra gli uffici di Casa Milan, con Damien ...

Milan, Cardinale fa sognare i tifosi per il mercato estivo: Gerry Cardinale fa sognare i tifosi del Milan per il mercato estivo: novità per quanto riguarda Zirkzee del Bologna Gerry Cardinale fa sognare i tifosi del Milan per il mercato estivo: novità per quanto riguarda Zirkzee del Bologna. Il ...