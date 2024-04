(Di sabato 6 aprile 2024), Arsenal e non solo hanno messo gli occhi su Viktorcentravanti svedese classe 1998 con 36 gol e 15 assist in 41 presenze stagionali....

Milan, lo Sporting fissa il prezzo per Gyokeres: non meno di 100 milioni - Milan, Arsenal e non solo hanno messo gli occhi su Viktor Gyokeres centravanti svedese classe 1998 con 36 gol e 15 assist in 41 presenze stagionali. Un rendimento.calciomercato

La Juventus prova a soffiare Lacroix al Milan - Piace molto al Milan che è sulle sue tracce da tempo ma Giuntoli prova il sorpasso. Per i bianconeri Ousmane Diomande dello Sporting CP è un’altra opzione ma i club della Premier League hanno messo ...calcioblog

