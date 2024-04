Milan-Lecce | Venuti | “Leao il più forte mai affrontato”

(Di sabato 6 aprile 2024) Lorenzo, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa dopo, partita della 31^ giornata della Serie A 2023-2024

Roma, 6 apr. (askanews) – Quinta vittoria di fila in campionato della squadra di Pioli, che allunga al 2° posto a +9 sulla Juventus (impegnata domenica con la Fiorentina). In avvio Gonzalez sfiora ... (ildenaro)

Milan o, 6 aprile 2024 – Sabato soleggiato e vincente per il Milan che, grazie al 3-0 rifilato al Lecce, può prepararsi al meglio all'andata dei quarti di finale di Europa League che giocherà a San ... (sport.quotidiano)

(Adnkronos) – Nessun problema per il Milan che a San Siro chiude la pratica con il Lecce 3-0, grazie ai gol dei tre attaccanti, Pulisic , Giroud e Leao . Il Lecce, dopo un buon primo tempo, nonostante ... (webmagazine24)

Milan show a San Siro, Lecce battuto 3-0 - MilanO (ITALPRESS) – Tutto facile per il Milan, che supera 3-0 in casa il Lecce e si avvicina con fiducia alla sfida d’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma in programma giovedì.quotidianodelsud

Video Gol Milan-Lecce 3-0, highlights e sintesi - Dopo la vittoria in trasferta contro la Fiorentina, il Milan vuole continuare la sua striscia positiva di risultati, ma sul suo cammino incontra il Lecce di Gotti. I rossoneri partono fortissimo e al ...milanotoday

Pioli pensa all’Europa League: “Dobbiamo farlo giovedì”, poi l’elogio a Pulisic - Le parole del tecnico rossonero al termine della grande vittoria ai danni del Lecce, parole al miele per l'americano.spaziomilan