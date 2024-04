Milan-Lecce | Leao-gol con l'uomo a terra Scintille Pongracic- Pioli | 'Perché non avete buttato fuori la palla?'

(Di sabato 6 aprile 2024), una partita carica di polemiche da parte della squadra ospite. Non solo per la contestata espulsione di Nikola Krstovic al 45`...

Milan Lecce, Massimi al centro delle polemiche: Marelli fa chiarezza - Scoppia la polemica in Milan-Lecce. L’arbitro Massimi finisce nel mirino del club salentino: Marelli fa chiarezza sugli episodi. Il primo tempo del match Milan-Lecce, valevole per la 31esima giornata ...spaziomilan

Moviola Milan-Lecce 3-0: regolare il gol di Leao, ma Massimi … | LIVE News - Di Salvatore Riggio Il sabato della 31° giornata inizia con il Milan che ospita il Lecce e prosegue con il derby fra Roma e Lazio. A chiudere il Torino, a… Leggi ...informazione

Il Milan fa gol con Almqvist a terra per un colpo alla testa: Sticchi, applausi ironici e via dallo stadio - In questi minuti a San Siro il Milan sta battendo il Lecce per 3-0 in un match senza storia soprattutto perché tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Dai gol subiti alla traversa che h ...calciolecce