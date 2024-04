Milan-Lecce | la probabile formazione | Stefano Pioli punta su Samuel Chukwueze

(Di sabato 6 aprile 2024) Oggi alle 15 ilaffronterà ila San Siro, nel match della 31esima giornata:vuole lanciaretitolare Dopo l’importante vittoria sul campo della Fiorentina, oggi iltornerà in campo alle 15 a San Siro, per affrontare il. Il match della 31esima giornata precederà il grande apmento di giovedì, quando andrà in scena la sfida contro la Roma, sempre a San Siro, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League.dovrà fare a meno degli infortunati di lungo corso Kalulu e Pobega e di Thiaw, messo ko da una fastidiosa fascite plantare. A San Siro inoltre non ci sarò nemmeno lo squalificato Loftus-Cheek. Per sostituire l’inglese il tecnico sta pensando a un cambio decisamente ...

Serie A, in campo Milan-Lecce DIRETTA - Oggi alle 15 in campo Milan-Lecce. "La partita sarà difficile. Il Lecce sta bene, ha ritrovato equilibrio e ha giocatori veloci davanti. Poi noi abbiamo le qualità per cercare di impensierirli e per ...ansa

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Roma-Lazio, Monza-Napoli e Juventus-Fiorentina" - Nella puntata di Deejay Football Club Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sfidati nelle previsioni della 31esima giornata di Serie A.areanapoli

Verso Milan-Lecce: Chukwueze confermato, c'è Pulisic - Vigilia di Milan-Lecce con una novità importante ed interessante in attacco. Per sopperire all'assenza di Loftus-Cheek, squalificato, e per cercare la quinta vittoria consecutiva in Serie A, che quest ...milannews