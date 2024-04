Il Milan vuole l’en plein con Lecce e Sassuolo per non far vincere all’Inter lo scudetto nel derby (corriere)

Milan-Lecce in campo | La diretta - Il Milan ospita il Lecce a San Siro, nella sfida valida per il 31° turno di Serie A. La squadra di Pioli va a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato, che blinderebbe il secondo posto e ...msn

Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Lecce: rossoneri a trazione anteriore - Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Lecce, che scenderanno in campo alle 15,00 a San Siro. Formazione a trazione anteriore per i rossoneri con Stefano Pioli che opta per Chukuweze, Pulisic e Leao ...torinogranata

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Gotti - In casa Milan brutta tegola per Stefano Pioli: il tecnico deve rinunciare ad un titolarissimo per il Lecce finito ko. In ansia per giovedì Conquistare la quinta vittoria consecutiva è il grande ...informazione