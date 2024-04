Milan-Lecce 3-0 | segnano Pulisic | Giroud e Leao

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 apr. (askanews) – Quinta vittoria di fila in campionato della squadra di Pioli, che allunga al 2° posto a +9 sulla Juventus (impegnata domenica con la Fiorentina). In avvio Gonzalez sfiora il gol, lo trova da trequartistacon un gran sinistro. Raddoppia di testasu corner di Adli. Traversa di Gonzalez, rosso diretto a Krstovic per l’entrata su Chukwueze. Nella ripresa tris di, traversa anche per Theo. Giovedì ilospita la Roma nell’andata dei quarti di Europa League. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

