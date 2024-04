Milan-Lecce 3-0 | Pioli | “Vogliamo il secondo posto e arrivare in fondo in Europa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) “Era una partita difficile e l’abbiamo giocata bene. Ora servono grande attenzione e concentrazione contro la Roma inLeague. Sarà un obiettivo importante per entrambe le squadre”. Stefanoparla così ai microfoni di Dazn dopo il netto successo ai danni dela San Siro. Un gran momento di forma per i rossoneri, dopo una stagione iniziata non alla grnade. “Questa è una crescita importante che fa parte delle qualità del mio gruppo. Per un certo periodo siamo stati lenti, ci siamo isolati e abbiamo lavorato, ma non ci siamo scomposti, siamo rimasti coesi. I dati ci dicono che la nostra fase difensiva nei primi mesi era da metà classifica. Abbiamo rimediato con recuperi migliori a centrocampo e una pressione più feroce. Molti dei nostri difensivi passano da questi miglioramenti”. “Non è stata una stagione sempre ...