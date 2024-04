Milan-Lecce 3-0 | gol di Pulisic | Giroud e Leao

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 6 aprile 2024) (Adnkronos) – Nessun problema per ilche a San Siro chiude la pratica con il3-0, grazie ai gol dei tre attaccanti,. Il, dopo un buon primo tempo, nonostante i due gol subiti, chiude in dieci uomini per l’espulsione di Krstovic al 45? e nella ripresa non riesce a reagire e subisce il tris rossonero. La squadra di Pioli sale così a 68 punti consolidando il secondo posto, mentre i giallorossi restano a 29. Pioli senza lo squalificato Loftus-Cheek, sceglie Chukwueze,alle spalle di, con Adli a centrocampo, e Gabbia in difesa. Sulla sinistra si rivede Theo Hernandez dopo il turno di squalifica. Terza formazione consecutiva diversa per Gotti, che schiera Gonzalez, con Krstovic ...