Milan-Lecce 3-0 | gol di Pulisic | Giroud e Leao

(Di sabato 6 aprile 2024) (Adnkronos) – Nessun problema per ilche a San Siro chiude la pratica con il3-0, grazie ai gol dei tre attaccanti,. Il, dopo un buon primo tempo, nonostante i due gol subiti, chiude in dieci uomini per l'espulsione di Krstovic al 45' e nella ripresa non riesce L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 6 apr. (askanews) – Quinta vittoria di fila in campionato della squadra di Pioli, che allunga al 2° posto a +9 sulla Juventus (impegnata domenica con la Fiorentina). In avvio Gonzalez sfiora ... (ildenaro)

Serie A, Milan-Lecce 3-0: Pulisic, Leao, Giroud, quinta vittoria consecutiva - Il Milan esce da San Siro vincitore contro un Lecce in difficoltà. I salentini restano in dieci per tutto il secondo tempo dopo un rosso diretto a Krstovic. IN DIECI –… Leggi ...informazione

Milan-Lecce, Pioli: “L’obiettivo è arrivare in fondo in Europa League” - Al termine di Milan-Lecce, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha commentato la vittoria per 3-0 contro la squadra di Luca Gotti. Grazie al successo odierno – firmato dalle reti di Christian Pulisic, ...tag24

IL Milan TRAVOLGE IL Lecce E SCALDA I MOTORI PER IL DERBY DI EUROPA LEAGUE CON LA ROMA - Il Milan, nel primo degli anticipi disputati oggi, travolge il Lecce con un secco 3-0, e si prepara nel migliore dei modi per la gara di andata di Europa League che lo vedrà opposto alla rigenerata ...datasport