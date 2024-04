Milan-Lecce 1-0 LIVE | Pulisic col tiro a giro! Falcone nega il 2-0

(Di sabato 6 aprile 2024), calcio d`inizio alle ore 15 di sabato 5 aprile allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro è il secondo anticipo della 31esima giornata...

Milan-Lecce, Pioli: “Pulisic non ha bisogno di consigli. Su Gotti - Il Lecce è pronto ad andare in scena nella scala del calcio. Questo pomeriggio alle 15, la squadra giallorossa scenderà in campo a San Siro contro il Milan: una sfida sulla carta proibitiva, ma i ...informazione

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 31a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Sabato 6 aprile, alle 15:00, il Milan ospita il Lecce a San Siro. Dopo una prima parte di stagione segnata da numerosi infortuni, il Milan ha dimostrato un'ottima ripresa nel 2024, confermandosi come ...digital-news

Novità Milan, Pioli cambia in attacco: “Ecco cosa mi aspetto” - L’allenatore rossonero prova a sorprendere il Lecce con una novità tattica ...calciomercato