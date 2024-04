Milan | la vittoria con il Lecce rovina la festa all’Inter Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 6 aprile 2024) Iloggi ha battuto 3-0 ile con questi tre punti hato lain ottica Scudetto: ecco perché Oggi ilha battuto 3-0 ila San Siro, nel match della 31esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno dominato l’incontro e hanno chiuso la pratica nei primi 20 minuti, con le reti di Pulisic e Giroud. Nella ripreso poi Leao ha messo il sigillo sul risultato con il terzo gol. La squadra di Pioli allunga quindi la sua striscia a cinque vittorie di fila in campionato. Il Diavolo si è portato a quota 68 punti in classifica, consolidando il secondo posto, in attesa dell’impegno di domani della Juventus. Ora ilpotrà concentrarsi al meglio verso la sfida di giovedì contro la Roma a San Siro, gara di andata dei quarti ...