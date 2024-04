Milan | altra vittoria | 3-0 al Lecce | che protesta per due episodi arbitrali

(Di sabato 6 aprile 2024) Ildomina ilcon super Pulisic e Leao, ma i pugliesino per il rosso a Krstovic e il terzo gol, quello segnato proprio dal portoghese. Il presidente Sticchi Damiani lascia la tribuna dopo un’ora

Ylber Ramadani , centrocampista del Lecce , salterà la sfida contro il Milan . Per lui 12esimo giallo stagionale Cartellino giallo pesante per Ylber Ramadani . Il centrocampista tuttofare del Lecce è ... (calcionews24)

Tra gli obiettivi del Calciomercato del Milan c’è Lewis Ferguson , tra i migliori del Bologna di Motta. Ma c’è anche un’altra italiana Il Milan è impegnato nel rush finale della stagione, in cui ... (dailymilan)

Milan-Lecce 3-0, le pagelle: Adli inventa, Leao è imprendibile. Pulisic e Giroud in palla, Jovic no - Il Milan di Stefano Pioli vince ancora, vince ancora contro il Lecce rimasto in dieci a fine primo tempo. Decidono le reti di Pulisic, Giroud e Leao. Traversa di Theo Hernandez MAIGNAN 6 Mike si gode ...leggo

SERIE A - Milan-Lecce 3-0: i rossoneri blindano il secondo posto - Nella ripresa un'altra rete di Rafael Leao ha chiuso i conti con i rossoneri che sono sempre più secondi con 68 punti. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia (62' Kjær), Tomori, Theo Hernández (83 ...areanapoli

Il nuovo gioiello del Pescara si chiama Emanuele Troiano. A luglio andrà al Milan - e tanti altri. Il nuovo gioiello biancazzurro si chiama Emanuele Troiano, è classe 2010 ed ha dunque 14 anni, e nonostante si sia appena legato al Delfino con un biennale in estate quasi sicuramente ...ilpescara