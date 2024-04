Migranti | ondata di sbarchi a Lampedusa | oltre mille nell' hotspot

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 6 aprile 2024)senza soste adove, a partire dalla mezzanotte di ieri, sono approdati 639a bordo di quattordici natanti. Gli ultimi quattro sono arrivati nel pomeriggio. Due gruppi sono stati soccorsi in mare aperto, altri due fra l'isolotto di Lampione e la Guitgia. A Lampione sono approdati 33 tunisini ed egiziani che hanno riferito d'essere partiti da Chebba, in Tunisia. Al Faro rosso, nei pressi della Guitgia, sono stati avvistati e soccorsi, invece 28 bengalesi ed egiziani. In tarda mattinata sono arrivati in 218 a bordo di cinque imbarcazioni di cui una approdata direttamente a Cala Uccello. Quattro le imbarcazioni - con a bordo da 39 a 50 sudanesi, siriani, guineani, gambiani, ivoriani e malesi - soccorse dalle motovedette della guardia di finanza e Capitaneria. In 42, fra cui 6 donne, originari di Burkina Faso, ...