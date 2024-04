Migranti | multa e fermo per la Mare Jonio Casarini a Meloni | “Dopo spari e minacce dei libici? Non ci fai paura | noi continueremo”

(Di sabato 6 aprile 2024) “, non ci fai”, è il messaggio lanciato da Luca, capo missione della ong Mediterranea,ilimposto alla. “Le Autorità hanno notificato al comandante e all’armatore il provvedimento confino a 10mila euro e ilamministrativo”, ha reso noto la ong. Secondo quando si apprende, gli operatori della ong sono accusati “di aver istigato la fuga deiper sottrarsi alla guardia libica”. Due giorni fa la guardia libica aveva sparato contromentre operava un salvataggio in zona Sar libica (acque internazionali), salvando 56 persone. Successivamente è stato assegnato il porto sicuro di Pozzallo, dove poi è stato comunicato il ...

La nave mare Jonio non avrebbe ascoltato le indicazioni delle autorità libiche e avrebbe creato una "situazione di pericolo" effettuando un soccorso in mare . Con questa giustificazione ha subito ... (fanpage)

Dopo gli spari dei libici, per la nave Mare Jonio fermo e multa in Italia - Gli operatori umanitari sarebbero accusati dalle autorità di Tripoli di "aver istigato la fuga dei Migranti per sottrarsi alla guardia ...huffingtonpost

La ong Mediterranea ha detto che il governo italiano ha bloccato la nave Mare Ionio, che era stata attaccata dalla cosiddetta Guardia costiera libica - Sabato mattina la ong Mediterranea Saving Humans, che gestisce la nave Mare Jonio, ha fatto sapere che il governo italiano le ha imposto un fermo amministrativo di 20 giorni e una multa fino a 10 mila ...ilpost

Migranti, fermo e multa per nave Mare Jonio: “Meloni, non ci fai paura e continueremo a salvare vite” - La nave Mare Jonio non avrebbe ascoltato le indicazioni delle autorità libiche e avrebbe creato una "situazione di pericolo" effettuando un soccorso in mare. Con questa giustificazione ha subito oggi ...msn