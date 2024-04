Migranti | Fratoianni | ' vergogna senza fine | interrogazione al governo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Poteva essere una vera e propria strage quella di 2 giorni fa nel Mediterraneo centrale quella provocata dall'azione di pirateria delle milizie libiche contro naufraghi ed equipaggio di soccorso di Nave Mare Jonio. Per un puro caso non siamo qui a piangere morti innocenti per un'azione criminale, e proprio per questo l'iniziativa di queste ore delle autorità italiane di fermo della nave e della multa ci lasciaparole ed indignati". Così Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. "Invece di perseguire chi spara contro dei naufraghi e chi, come è stato documentato dalla Ong, frusta degli esseri umani - prosegue il leader di SI - sulle imbarcazioni regalate e finanziate dalitaliano, si accaniscono contro chi salva delle vite. Meloni, Piantedosi, Crosetto non hanno nulla da dichiarare? Tutto ...