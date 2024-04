Microsoft 365 Insiders in Anteprima | Prova la Nuova Funzionalità Check Performance su Excel per Windows

Microsoft depreca Test Base per Microsoft 365: Windows 11 risolve ‘elevato numero’ di problemi di compatibilità Microsoft ha annunciato la depreca zione di Test Base per Microsoft 365, un servizio ... (windows8.myblog)

Aggiornamento marzo 2024 per Copilot in Microsoft 365: Chat mobile ancora ta e altro ancora Microsoft ha annunciato alcune nuove funzionalità che verranno aggiunte a Copilot per i servizi Microsoft ... (windows8.myblog)

Lo farà per compiacere le autorità antitrust internazionali, mesi dopo averlo già scorporato per gli utenti e le imprese nell'Unione Europea e in Svizzera... Leggi tutto (dday)

Office ha identificato un potenziale problema di sicurezza: come risolvere - Office ha identificato un potenziale problema di sicurezza: quando compare il messaggio e come risolvere Dopo l’installazione dell’aggiornamento ufficiale di dicembre scorso, gli utenti di Microsoft ...ilsoftware

Copilot per Microsoft 365 raggiunge nuovi orizzonti con il modello GPT-4 Turbo - Copilot per Microsoft 365 si aggiorna al modello GPT-4 Turbo, offrendo risposte più dettagliate ed eliminando i limiti di conversazione, mentre l'opzione di creazione di immagini verrà potenziata, pro ...news.fidelityhouse.eu

