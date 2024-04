Microbiota intestinale e obesità una relazione sempre più stretta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024) L’Associazione europea per lo studio dell’presenterà al Congresso europeo sull’(ECO), che si terrà a Venezia il 12-15 maggio prossimo, una nuova ricerca che identifica i cambiamenti qualitativi che avvengono nella comunità dei batteri intestinali, in grado di provocare l’insorgenza e lo sviluppo dell’, con differenze negli uomini e le donne. Questi cambiamenti influenzerebbero, infatti, il metabolismo di diversi nutrienti attivando molecole bioattive che favoriscono lo sviluppo di malattie metaboliche. Ilè costituito da una complessa comunità di microrganismi (batteri, virus, funghi e protozoi) che popolano non solo il tratto gastro, ma tutto l’organismo e la disgregazione di questa comunità, disbiosi, può interferire, in modo negativo, sul mantenimento ...