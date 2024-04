(Di sabato 6 aprile 2024) La stand up comedianesordisce dietro la macchina da presa con il film Flaminia (dall'11 aprile nelle sale) e lo fa mettendosi a nudo,ndo di sé,sue radici e soprattutto di sua, interpretata da Rita Abela. Il film è dedicato proprio a lei e ad Andrea Purgatori (recentemente scomparso e nel film nei panni del padre di Alberto, fidanzato di Flaminia). “Mia nudo”, commenta la comica che qualche anno fa ha sbancato su Netflix con, la verità, lo giuro!, “è stata una sfida questo film. Generalmente uso l’ironia come corazza, purndo di me, qui milasciata andare”. "Flaminia" dedicato alla ...

La stand up come dian Michela Giraud esordisce dietro la macchina da presa con il film Flaminia (dall'11 aprile nelle sale) e lo fa mettendosi a nudo, raccontando di sé, della sue radici e ... (milleunadonna)

Giornata della Salute: “Comic Sans Domenico”, uno spettacolo per star bene ridendo - Si tratta di "Comic Sans Domenico", una rassegna di stand up comedy, una forma di spettacolo nato negli Usa che sta riscontrando un crescente successo in tutta Italia, come dimostrano i casi di Luca ...andriaviva

GialappaShow 3: nuovi personaggi, satira, risate e musica - Michela Giraud e Pietro Sermonti. La musica sarà affidata ai Neri per Caso che accompagneranno le performance degli ospiti di puntata, cantanti e musicisti, che verranno coinvolti in performance ...spettacoli.tiscali

Edoardo Purgatori: “Realizzato il sogno di fare un film con mio padre Andrea” - Uscirà nelle sale il prossimo 11 aprile Flaminia, film di Michela Giraud che debutta alla regia. Tra i coprotagonisti vi è anche Edoardo Purgatori, figlio del compianto Andrea Purgatori, scomparso lo ...ildigitale