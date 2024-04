Mezza maratona Berlino | un 70enne israeliano promette | “Correrò con un ananas in testa”

(Di sabato 6 aprile 2024) Correre i 21,1 chilometri delladicon unin. Questo l’obiettivo di Moshe Lederfien,di 70 anni, che vuole sensibilizzare sulla connessione tra le persone e la natura, ma anche “entrare in contatto con le persone e farle ridere“. L’uomo ha inoltre raccontato che una decina d’anni fa, camminando con una bottiglia d’acqua in, ha scoperto di essere in grado di tenere facilmente in equilibrio gli oggetti sul suo campo. Nel corso degli anni ha allenato questo talento grazie all’allenamento regolare e alla sua forza mentale ed è pronto a metterlo in mostra nella capitale tedesca. “L’attuale boom delle corse è accompagnato dallo sviluppo di molte sfaccettature di questo sport – ha spiegato l’organizzatore della ...

Un uomo correrà Mezza maratona Berlino con un ananas in testa - L'israeliano Moshe Lederfien, 70 anni, parteciperà alla competizione di domenica portando il frutto in equilibrio sul capo. "Voglio entrare in contatto con le persone, farle ridere", ha spiegato ...tg24.sky

Torna la Milano Marathon: tutte le informazioni su chiusure stradali e modifiche del servizio dei mezzi pubblici - Ottomila runner in gara per l’appuntamento con l’edizione numero 22, quattromila squadre daranno vita alla staffetta benefica per le associazioni no profit ...milano.repubblica

La maratona si fa in quattro. Domani gara e staffetta solidale. Oggi famiglie e cani a CityLife - Torna Milano Marathon, la 42,195 km più veloce d’Italia con partenza ... Partenza domani alle 8.30, tempo massimo di percorrenza sei ore e Mezza, un punto di ristoro ogni 5 chilometri più tre extra, e ...ilgiorno