Metteremo in sicurezza tredici ponti Grazie ai tre milioni ottenuti col Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Lunedì alle 17.30, alla sede della Coop Casa Mesola (in via Bassalunga), si terrà un incontro pubblico per la presentazione del progetto ‘e Parallelismi’. "Questo progetto – spiega il sindaco di Mesola, Gianni Michele Padovani – è frutto di un finanziamento delper un valore complessivo di 2.750.000 euro e permetterà di mettere ine 5,6 chilometri di tratti stradali critici su tutte le frazioni del territorio comunale. Alla progettazione ha partecipato l’ingegner Stefano Beltrami e il Comune si è avvalso dell’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara".