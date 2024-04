Messico | ministro esteri annuncia rottura relazioni diplomatiche con Ecuador

Napoli (Consigliere Mimit sviluppo Mezzogiorno): "Made in Italy 2030" opportunità per la Basilicata - Ha preso il via da Potenza la tre giorni in Basilicata del Sottosegretario al ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale, Patrizio La Pietra. Accompagnato dal responsabile ...lasiritide

Stellantis, Bardi ‘Marelli preferisce la Basilicata al Messico’ - I recenti pasticci comunicativi targati centrodestra, come gli accendini “brandizzati” dell’assessore regionale alla sanità, sono la metafora perfetta della pessima gestione di uno dei dossier più ...lasiritide

Araneo (M5s): “lunedì sit in davanti al Crob contro lo smargiasso tentativo del centrodestra di speculare sulla pelle dei lucani” - RIONERO IN VULTURE (PZ) – “Abbiamo appreso, con senso di vergogna, che lunedì 8 aprile, in piena campagna elettorale, si presenteranno al Crob di Rionero i ministri Schillaci, Bernini, Casellati e ...ivl24