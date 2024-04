Messa in tv domenica 7 aprile | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di sabato 6 aprile 2024) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di. Sono previsti numerosi appuntamenti trasmessi durante della giornata in televisione per ciò che riguarda le messe. Alle ore 9:50, lasarà visibile insu Rai Uno. Garantita pure lasu Rai Play. Su5, invece, laverrà trasalle ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) i fedeli avranno l’opportunità di seguire le celebrazioni alle ore 8:30, 10 e 19., infine, a ...

Messa in tv Pasqua domenica 31 marzo 2024 , dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari , luogo , streaming , diretta, programma, Canale , a che ora, Tv2000 dove vedere la Messa in tv oggi, Pasqua , domenica ... (tpi)

Il programma , gli orari e le informazioni sulla Messa di Pasqua e sul rosario nella giornata di domenica 31 marzo . Tante le messe in questa giornata nella quale cade una delle festività più sentite ... (sportface)

Il programma , gli orari e le informazioni sulla Messa di Pasqua oggi in tv nella giornata di domenica 31 marzo . La Santa Messa della domenica è in questo weekend quella di Pasqua , una delle ... (sportface)

domenica torna la Pasquetta dei vegliesi alla Madonna dei Greci - VEGLIE (Lecce) – Un’antica tradizione di comunità che si rinnova, ogni anno, nella domenica che segue la Pasqua, con la Festa S. Maria della Pietà, organizzata dalla parrocchia del Santissimo Rosario, ...corrieresalentino

Castrocaro, Messa e fiorita per la patrona - ovvero la domenica che segue la Pasqua. Oggi alle 18 prima Messa prefestiva mentre alle 21 la chiesa dei ss. Nicolò e Francesco ospiterà il concerto della Pink Orchestra Santa Cecilia, insieme al ...ilrestodelcarlino

Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il Reatino - RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. “Una giornata qualunque”, questa sera alle 21, al teatro Manlio di Magliano Sabina, con Gaia De Laurentiis e ...ilmessaggero