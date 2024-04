Merita | Vito Grassi | Al Sud imprese d’eccellenza già integrate nelle filiere strategiche europee 

(Di sabato 6 aprile 2024) “Nonostante le numerose criticità strutturali radicate e permanenti, il Mezzogiorno rappresenta un’area economica di tutto rispetto, anche se confrontata con altri Paesi Europei. Il PIL del Mezzogiorno è uguale o superiore – ad esempio – a quello di Paesi come Repubblica Ceca, Irlanda, Danimarca, Portogallo e Grecia”. Così, vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, intervenendo alla giornata conclusiva dell’evento della Fondazione“Agenda Sud 2030 – Dove l’Europa incontra il Mediterraneo” dedicata alleproduttive e alle Politiche industriali. “Parliamo di un’area – prosegue– in cui si sono insediate, da anni e con successo, eccellenze imprenditoriali in vari settori, grandi ...

Jannik Sinner è (giustamente) sulla bocca di tutti in questo momento nel Bel Paese. L’azzurro, che ha trionfato agli Australian Open e giovedì sarà al Quirinale per incontrare il presidente ... (sportface)

Merita, oggi a Napoli riflettori puntati su filiere produttive e politica industriale - Agenda Sud 2030: si conclude questa mattina, presso le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo, “Dove l’Europa incontra il Mediterraneo”, evento promosso dalla Fondazione Merita, in partner ...ildenaro

Scontro nel campo largo, Conte: "Non negozio la legalità". Schlein: "Aiutate la destra" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scontro nel campo largo, Conte: 'Non negozio la legalità'. Schlein: 'Aiutate la destra' ...tg24.sky

Leccese sul palco di piazza Umberto: "Andiamo avanti". La segretaria Pd Schlein: "Con Vito anche se vorrà dialogare con Laforgia" - La numero uno Dem: "Abbiamo proposto di fare un passo in avanti per farne uno ma la risposta è stata negativa. Il nostro avversario è la destra. Se non costruiamo adesso ci ritroveremo a costruire sul ...baritoday