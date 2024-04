Merita | Manfredi | C’è ancora una politica che cerca consenso clientelare

(Di sabato 6 aprile 2024) “Esisteun residuo di, sia nel centrodestra che nel centrosinistra,legato a vecchi modelli di intermediazione, di formazione delcon modelli clientelari ed è quello che dobbiamo combattere. E’ un tema che deve essere bipartisan”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, intervenuto in video collegamento al convegno promosso dalla fondazione, parlando delle recenti vicende che vedono coinvolti esponenti politici in Puglia e in Piemonte. Parlando specificatamente del Sud,ha sottolineato la necessità che “il Mezzogiorno abbia finalmente delle classi dirigenti che scommettano il loro futuro politico sulla qualità dell’amministrazione, sulla modernizzazione dell’amministrazione e anche sulla ...

Manfredi: “Schmidt candidato Sono molto perplesso, anche per il suo eventuale ritorno a Napoli da sconfitto” - “La scelta di di candidarsi come sindaco di Firenze mi lascia molto perplesso”. Lo dice il sindaco Gaetano Manfredi intervenendo da remoto al convegno di “Merita”.napoli.repubblica

Merita, oggi a Napoli riflettori puntati su filiere produttive e politica industriale - Agenda Sud 2030: si conclude questa mattina, presso le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo, “Dove l’Europa incontra il Mediterraneo”, evento promosso dalla Fondazione Merita, in partner ...ildenaro

Schmidt, pioggia di critiche per la candidatura a Firenze: “Capodimonte non è un taxi, Napoli non Merita questo” - Pd all’attacco, Massimiliano Manfredi: “Deliranti le dichiarazioni di Schmidt”. Acampora: “Quando si deciderà a fare il direttore a tempo pieno” ...napoli.repubblica