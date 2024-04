Merita | Lettieri | Un Paese senza vision Penalizzati dall’assenza di politiche industriali a tutela delle filiere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 aprile 2024) “Il nostrosconta l’as, negli ultimi decenni, di qualsiasi politica industriale anostre. Siamo stati un, in tutti i settori”. Ad affermarlo è Gianni, presidente di Meridie Spa e di Atitech, intervenendo alla giornata conclusiva dell’evento della Fondazione“Agenda Sud 2030 – Dove l’Europa incontra il Mediterraneo”. “Prendiamo ad esempio l’Aerospazio – spiega-: noi siamo fuori dal consorzio Airbus e assenti su molti tavoli. In Italia, nei primi anni 2000, hanno cominciato a dire che la manutenzione non serviva, trascurando un settore che ad oggi potrebbe contare 16-17mila dipendenti. Lo stesso si può dire per l’automotive. ...