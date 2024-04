Mercato Napoli | tra le certezze non figura un big | il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 aprile 2024) Ilsi prepara ad una rivoluzione in vista della prossima stagione. Tra i possibili partenti è presente anche un big, il quale non è più intoccabile per il club. La situazione in casaè tutt’altro che facile. Il club azzurro ha bisogno di dimenticare velocemente la stagione in corso, per provare a ricostruire un progetto all’altezza dei Campioni d’Italia. Non a caso, il presidente Aurelio De Laurentiis è già al lavoro sulper permettere al nuovo allenatore di lottare ai vertici del campionato italiano e non solo. Rivoluzione sarà la parole d’ordine tra le file azzurre. Questo processo partirà dall’organigramma del club, il quale accoglierà un nuovo allenatore e un direttore sportivo, per poi terminare sul campo. Infatti, diversi calciatori potrebbero lasciare la casacca azzurra al termine della stagione, ...