Meluso verso l’addio? A oggi ancora nessuna comunicazione

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il Napoli non eserciterà la clausola di rinnovo per Mauro Meluso , attuale direttore sportivo. Al suo posto arriverà Giovanni Manna dalla Juventus. Il ... (napolipiu)

Il Mattino - Meluso verso l'addio: l'opzione scade a breve, non ha ricevuto alcun cenno - A pochi giorni dalle indiscrezioni sull'arrivo di Giovanni Manna dalla Juventus come nuovo direttore sportivo, l'attuale ds Mauro Meluso prosegue il suo lavoro come se nulla fosse con l'obiettivo di ...tuttonapoli

Presidente vado in Premier: la telefonata mette nei guai il Napoli | Un’altra colonna dello Scudetto lascia la squadra - Quasi archiviata l'amara stagione post-tricolore, De Laurentiis progetta la ripartenza: un leader dello spogliatoio può dire addio a sorpresa.ilgiornaledellosport

REPUBBLICA - Napoli, Mauro Meluso verso l'addio in estate, non è riuscito ad incidere - Come riporta La Repubblica, Mauro Meluso, d.s. del Napoli, è destinato all'addio in estate: "Nel Napoli tira aria di smobilitazione e non aiutano i rumors che sono già iniziati in largo anticipo sul ...napolimagazine