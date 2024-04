Meloni | L' Aquila modello risposta Stato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 aprile 2024) 10.43 "Oggi l'Italia rende omaggio alle 309vittime del terremoto del 6 aprile 2009 e si stringe alla comunitàna e abruzzese". Così la premiernel 15esimo anniversario del terremoto che investì L'e i borghi vicini. "L'è un, per lache loha dato fin dalla gestione dell'emergenza, passando per la ricostruzione fino alla rigenerazione degli ultimi anni", afferma. "Il Governo è impegnato per dare sempre maggiori certezze all'e ai Comuni che sono stati colpiti".