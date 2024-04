Meloni | energia pulita da fusione nucleare grande prospettiva

"Una grande prospettiva , una grande visione, un grande sogno derivano dalla possibilità di produrre in un futuro non così lontano energia pulita e illimitata dal nucleare da fusione. L'Italia è la ... (quotidiano)

Roma, 5 apr. (askanews) – “Una grande prospettiva , una grande visione, un grande sogno derivano dalla possibilità di produrre in un futuro non così lontano energia pulita e illimitata dal nucleare ... (ildenaro)

Meloni: «ET in Sardegna progetto simbolo per il futuro della ricerca in Italia» - Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso dell’evento ... in sei punti il “Manifesto della scienza” tocca elementi di primo piano della ricerca, come l'energia sostenibile, la priorità ...unionesarda

Esecutivo, Giorgia Meloni rilancia l’alleanza tra scienza e politica: “Torniamo a pensare in grande” - Tra le sfide che si affacciano, una delle più urgenti da affrontare, secondo la premier, è quella dell'Intelligenza artificiale generativa poiché già oggi può essere sostituito l’intelletto, portando ...rtl

Meloni, la fiducia è al minimo storico. Privatizzazioni, maggioranza dice no - Dall’altra parte, un 20,1% è fautore dello Stato minimo e con la vendita di Poste riceveremo capitali utili a ridurre il debito. Un 15,3% pure si dice favorevole, sempre e quando allo Stato rimanga ...affaritaliani