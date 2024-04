Mediterranea Saving Humans | 20 giorni di fermo amministrativo a Nave Mare Jonio

(Di sabato 6 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2024 "Laè stata colpita dal decreto Piantedosi come rappresaglia rispetto all'azione di soccorso che ha condotto in acque internazionali ed è stata sanzionata con 20diamministrativi e una multa di 10mila euro", le parole dei membri dell'equipaggio della Ongin conferenza stampa. / YoutubeFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Spari contro la Mare Jonio mentre salva migranti alla deriva: alcuni sono stati caricati a forza e riportati in Libia. La Ong chiede l'intervento del governo (notizie.virgilio)

Migranti, fermo e multa per la Mare Jonio. Casarini se la prende con Meloni: “Non ci fai paura” - “Mando un messaggio a Giorgia Meloni: non ci fai paura, continueremo a pensare che prima si salva e poi si discute, questi provvedimenti non ci ...iltempo

La nave Mare Jonio multata e sottoposta a fermo amministrativo - Le Autorità hanno notificato al Comandante e all'armatore di Mediterranea il provvedimento con multa fino a 10mila euro e fermo amministrativo ...nuovavenezia.gelocal

Migranti, Mediterranea: multa e fermo amministrativo di nave Mare Jonio - Milano, 6 apr. (askanews) - Le Autorità hanno notificato al Comandante e all'armatore di Mediterranea Saving Humans il provvedimento con multa fino ...notizie.tiscali