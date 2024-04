Matteo Berrettini torna a ruggire a Marrakech | rimonta vincente su Navone | arriva la 13esima finale ATP

(Di sabato 6 aprile 2024)è innell’ATP 250 di. Dopo mesi di calvario, nell’urlo di gioia verso il suo angolo alla fine della semivinta con il punteggio di 6-7(4) 6-3 6-2 su Marianoc’è la felicità di un ragazzo che sta ritrovando se stesso e il suo tennis. Una, un’altra battaglia sulla terra battuta, contro un avversario che in questo inizio di stagione ha vinto e neanche poco, scalando diverse decine di posizioni in classifica endo a un passo dalla top-50. A quasi un anno e mezzo di distanza dall’ultimaATP giocata sul cemento all’aperto della Tennis Napoli Cup,avrà la possibilità di scendere in campo per conquistare il suo ottavo titolo ...

