Matteo Berrettini ritrova a Marrakech una semifinale ATP | ora la sfida a un Navone in gran forma

(Di sabato 6 aprile 2024)in unadi un torneo ATP. Fino a un paio di anni fa una piacevole abitudine, ora un traguardoto. Sono trascorsi 17 mesi dall’ultima volta, sul veloce del torneo di Napoli dove poi – neanche a dirlo – subì un infortunio al piede che lo costrinse a saltare il finale della stagione 2022, rientrando solamente per giocare, in condizioni assolutamente precarie, il doppio di Coppa Davis contro il Canada in coppia con Fabio Fognini. Come sia andato poi il 2023 lo sappiamo bene tutti e anche il 2024 non era propriamente iniziato sotto i migliori auspici. Invececon il suo staff ha fatto le cose per bene, non ha forzato il rientro, si è preparato fisicamente e mentalmente per rientrare sin da subito competitivo e lo sta facendo. Al primo torneo una finale di un ricco ...