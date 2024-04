Mattarella | importante lotta a pirateria

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 aprile 2024) 15.12 L'operazione antiGabinia "è di grande importanza per la libertà nei mari, la libertà di navigazione e la cooperazione nel contrasto ai traffici illeciti".Così il presidentein visita al pattugliatore della Marina militare Bettica, in missione antinel Golfo di Guinea e ormeggiato ad Accra, in Ghana. In precedenza,aveva visitato un centro Don Bosco."Qui si respira lo spirito di collaborazione tra Italia e Ghana.Un modello esemplare" per un progetto d'immigrazione regolare.