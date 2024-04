Mattarella in Ghana | Qui modelli di migrazione regolare

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 aprile 2024) AGI - L'imlegale è possibile e la collaborazione trae Italia è in grado di produrreda replicare altrove. Nel suo ultimo giorno di missione in Africa occidentale, Sergiovisita il centro di formazione don Bosco di Ashaiman, attivo da 25 anni, alle porte di Accra. Giovani cuochi e operai formati qui avranno la possibilità di specializzarsi per trenta giorni nel Nord Est dell'Italia, dove entreranno con contratto di lavoro, avranno un alloggio messo a disposizione degli imprenditori che aderiscono all'iniziativa promossa da Confindustria Alto Adriatico e frequenteranno corsi per imparare l'italiano. "Avevamo a cuore passare da qui. Per il modello che questo centro rappresenta, per la formula che rappresenta: un messaggio anche per altre realtà che possono seguire questa formula", ...