Maternità per le lavoratrici autonome | guida al congedo parentale per freelance

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di sabato 6 aprile 2024) Torniamo a parlare di tutele per laandandoci a occupare in modo specifico delle, ovvero quelle professioniste indipendenti che non sono subordinate a un datore di lavoro. È tutto quell’ampio e variegato mondo del lavoro composto, tra le altre categorie, dalle libere professioniste (avvocate, architette, mediche, ingegneri, consulenti), artigiane (idrauliche, carpentiere, meccaniche, muratrici, elettriciste), commercianti, agricoltrici, allevatori e(giornaliste, copywriter, programmatrici, grafiche, traduttrici, eccetera). Se per ledipendenti esiste un vero e proprio obbligo di astensione dal lavoro con tanto di possibilità di scegliere da quando iniziare a beneficiarne e la necessità di presentare la relativa documentazione e tutta una serie di ...