Massimo Bottura e la moglie Lara alla Sala dei Baroni con il libro Slow Food Fast Cars

World Best Restaurants a Torino, arriva la firma: "gli Atp Finals della cucina" - La manifestazione premia i 50 migliori ristoranti al mondo. L'edizione 2025 nel capoluogo piemontese si terrà tra maggio e giugno ...rainews

Da Las Vegas a Torino: nel 2025 arriva The World’s 50 Best Restaurants’ - TORINO – Nel 2025 l’Italia diventa paese ospitante di ‘The World’s 50 Best Restaurants’, la kermesse organizzata per la classifica dei migliori ristoranti al mondo, ideata da un editore britannico, at ...quotidianopiemontese

The world's 50 best restaurants a Torino a fine maggio 2025 - Del comitato promotore di Torino fanno parte lo chef Massimo Bottura, Federico Ceretto dell'omonima azienda vitivinicola albese, e Roberta Garibaldi, esperta e docente di turismo. L'annuncio del 'The ...ansa