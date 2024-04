Massacrata perché “poco islamica” Femministe mute per la bimba in coma

(Di sabato 6 aprile 2024) Un terribile episodio di violenza scuote il sud della Francia. Samara, una ragazzina di 13 anni, è stata picchiata brutalmente da tre coetanei ed è finita ina causa della sua scelta di non seguire le regole dell’Islam. Samara, che “non indossa il velo, si tinge i capelli, si trucca e si veste in stile europeo”, ha subito una violenza inaudita che ha lasciato l’intera comunità scioccata. Il dramma si è consumato martedì 2 aprile, fuori dal suo istituto, il collegio Arthur Rimbaud di Montpellier. Tre giovani, di 14 e 15 anni, sono stati ritenuti responsabili dell’aggressione e fermati. La madre di Samara, Hassiba Radjoul, ha denunciato atti di bullismo nei confronti di sua figlia, portando alla luce una rete di insulti e violenza psicologica, testimonianza di un odio insensato nei confronti della diversità. “Per tutto il giorno c’erano insulti, la chiamavano kahba, ...

