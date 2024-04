Massa | inaugurate 12 nuove poltrone all’ospedale Apuane per il day hospital oncologico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 - Dodicisono state donate al day. Si è svolta oggi, 6 aprile,dila cerimonia di inaugurazione delleinsieme anche alla nascita dell’associazione Una mano per l’Oncologia. A introdurre l’evento sono stati il direttore dell'Oncologia Apuana per l'Azienda Usl Toscana nord ovest Andrea Mambrini e il direttore dell'ospedalee della rete ospedaliera Asl Giuliano Biselli. “Grazie per essere venuti in questa occasione speciale - ha detto Mambrini - in cui festeggiamo sia la donazione che la nascita di questa nuova associazione 'Una mano per l’Oncologia' appena nata che già in tre mesi ha fatto tante cose. ...