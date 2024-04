Marrakech | Berrettini vola in finale | “Non ricordo neanche l’ultima volta | sono felice”

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Splendido il cammino di Matteoall’Atp 250 di. Il tennista romano ha conquistato la, vincendo, in tre set 6-7 (4-7), 6-3, 6-2, sull’argentino Mariano Navone, numero 7 del seeding. Ladi domani sarà con lo spagnolo Carballes Baena che ha superato il russo Pavel Kotov per 6-4, 6-2. “Non so davvero cosa dire – dicecome riporta supertennistv.it -.molto stanco ma anche molto. E’ stata la partita più dura della settimana: congratulazioni anche a lui che a giocato un match molto solido. Le condizioni di giococambiate un bel po’ e poi c’è stato il sostegno del pubblico. Un supporto incredibile che spero sia lo stesso o anche di più per la ...

