Mario Merola nasce 90 anni fa | anche Bono Vox si inchina a lui

(Di sabato 6 aprile 2024)è sceneggiate e canzoni. Pianti e rime. Lacrime e felicità. Napoli ha sognato con il suo ‘Re’ melodico, che oggi, 6 Aprile, avrebbe compiuto 90Vox, frontman degli U2, avendo assistito negli Stati Uniti ad uno spettacolo di musica napoletana, lo conosceva. Ospite d’onore a Sanremo 2000, scende tra il pubblico dell’Ariston, vedein piedi tra la platea, e abbassa il capo in un inchino. Interprete di sé stesso,non è mai un cantanteVox, foto da CineTv.itSembra un duello tra titani.cantando “The Ground Beneath Her Feet“, la colonna sonora del film cult “The Million Dollar Hotel“, si avvicina al possente e ...

Francesco Merola ha raccontato come è nato l’amore tra papà Mario e mamma Rosa : “Papà amava mangiare, giocare perché sanno tutti che amava giocare al casinò anche se negli ultimi anni si era frenato ... (metropolitanmagazine)

Dal successo con Mario Merola alla nuova vita, cosa fa oggi il ‘piccolo’ Gennarino - Quando si dice Gennarino, nella mente di molti riappare improvvisamente lo scugnizzo protagonista al fianco di Mario Merola Marco Girondino ...internapoli

Benevento, Perlingieri: "Sono tranquillo, sto in una società splendida" - Mario Perlingieri, giovane attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di ottopagine dopo la gara con il Monterosi. "Mi è piaciuto come abbiamo interpretato la gara e ...tuttoc

Top & Flop di Cesena-Pescara - Finisce 1-0 per il Cesena la gara dei romagnoli contro il Pescara. Vittoria importantissima dei romagnoli, che con questi tre punti agganciano una meritatissima promozione in Serie B. Per i ...tuttoc