Marco Polo | l’avventura della conoscenza

(Di sabato 6 aprile 2024) Marchetti Partì per aprire nuovi mercati, certo, ma soprattutto partì per esplorare, per scoprire, per sapere. Per crescere e per “vedere oltre“, con curiosità e con coraggio.aveva soltanto 17 anni, quando nel 1271 lasciò Venezia – insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo – per attraversare l’Asia e raggiungere la Cina, lungo la Viaseta. Si inoltrò nelle terre del Kathai e del Mangi, sfidò i deserti con le carovane, incontrò genti, si confrontò con religioni e culti differenti, seppe entrare in relazione con civiltà antichissime: "La sua più grande avventura fu quella", dice Tiziana Lippiello, rettrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. A 700 anni dalla sua morte, avvenuta ai primi di gennaio del 1324, la città sempre Serenissima rende omaggio a I mondi di ...