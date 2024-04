Marcia | Palmisano vola a Podebrady | terza prestazione in carriera nella prima 20km della stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024)inper Antoche20 kmstampa il crono di 1h27:27, valido per il terzo posto. Latrice, campionessa olimpica di Tokyo, chiude ad un solo secondo dal tempo con cui lo scorso anno ha conquistato il bronzo ai Mondiali di Budapest. In Repubblica Ceca davanti all’azzurra ci sono la peruviana Kimberly Garcia Leon, che trionfa in 1h27:08, e l’ecuadoriana Glenda Morejon, sesta a Budapest, oggi seconda in 1h27:21. Bella soddisfazione anche per Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre) che realizza lo standard d’iscrizione per i Giochi di Parigi con 1h28:47 (richiesto 1h29:20) e termina la gara al settimo posto. In top ten anche ...