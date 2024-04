Manutenzione cimiteri comunali | al via interventi per 150mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Firenze, 6 aprile 2024 - Oltredi lavori. Via libera da parte della giunta al un piano diche riguarderà alcunicittadini, in particolare quelli delle Porte Sante e di Santa Lucia al Galluzzo. Il programma dei lavori è contenuto nella delibera presentata dalle assessore Maria Federica Giuliani e Elisabetta Meucci e riguarda, sostanzialmente, opere distraordinaria, riqualificazione e messa in sicurezza di immobili e aree che fanno parte dei complessiali. In particolare gliserviranno a risolvere i problemi causati dal degrado delle parti strutturali e delle coperture. "Così come quelli in corso a Trespiano, questisi inseriscono nel percorso più generale di sistemazione e ...