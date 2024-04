Manovre Filippine, Usa, Giappone e Australia nel Mar Cinese - Le Filippine terranno domani esercitazioni navali congiunte con Stati Uniti, Giappone e Australia nel Mar Cinese Meridionale in un contesto di crescente influenza della Cina nella regione. Lo hanno an ...ansa

Save the children: metà bimbi non scolarizzati vive in paesi con crisi - Circa la metà dei bambini o adolescenti non scolarizzati vive nei Paesi maggiormente esposti alla crisi climatica. Solo pochi giorni fa, nelle Filippine a causa del caldo estremo sono state chiuse cen ...redattoresociale

Il Pentagono alza l’attenzione sulle Filippine. Ecco perché - Le Filippine sono “un punto caldo davvero critico in questo momento che potrebbe finire in una brutta situazione” ...formiche