Manna sogna Soulé al Napoli | la Juve chiede intorno ai 50 mln per cederlo

De Laurentiis sogna Conte, altrimenti Italiano! Sky: rivoluzione sul mercato, ecco chi parte e chi resta - Calciomercato Napoli - Rivoluzione estiva, il club di De Laurentiis cambia allenatore, direttore sportivo e potrebbe cambiare anche tanto nella rosa a disposizione del nuovo tecnico. A parlare del fut ...msn

Napoli, interesse per Zaniolo: il classe ’99 è un pupillo di Manna - Secondo quanto svelato da Sky Sport, l’attaccante del Galatasaray attualmente in prestito all’Aston Villa è da sempre un pupillo di Giovanni Manna, il futuro direttore ... volontà del calciatore, il ...okcalciomercato

Rinascita Napoli, Manna dal cielo per De Laurentiis: il mercato tra sogni e realtà - Tu mi prendi Giuntoli E io ti rubo Manna. Impossibile non viverla a caldo come una sorta di ripicca quella operata da De Laurentiis nei confronti della ...footballnews24