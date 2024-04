Manna Napoli | sgambetto alla Juve e a Giuntoli sul mercato

(Di sabato 6 aprile 2024) Giovanniha studiatoe per ilvuole fare unopropriosulGiovanniha studiatoe per ilvuole fare unopropriosul. Il primo nome dell’elenco è Samardzic che da tempo è seguito da entrambe le squadre e lascerà l’Udinese. Il secondo è Ferguson che

Imborgia : ”Giuntoli aveva un percorso diverso da Manna , aveva già vinto” A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Antonino Imborgia , ex agente di Traorè ed ex ... (terzotemponapoli)

Possibile trattativa con la Juventus in estate. Il Napoli chiede nuovamente informazioni per il calciatore, con i bianconeri abili a fissa re la cifra. L’asse di mercato Napoli- Juventus sembrerebbe ... (spazionapoli)

Ritorno e contratto: ora Kvaratskhelia ha due obiettivi - Perché Khvicha Kvaratskhelia è il campione da cui il Napoli dovrà ripartire nella prossima stagione, quella della rifondazione dopo il fallimento dell’anno post scudetto. Un nuovo direttore sportivo ...napoli.repubblica

Tuttosport - Soulè-Napoli: l'idea intriga molto Manna. La Juve non chiude alla cessione e fissa la cifra - Matias Soulè potrebbe essere il colpo che Giovanni Manna potrebbe regalare al Napoli. A lanciare la clamorosa indiscrezione è l'edizione odierna di Tuttosport che spiega come adesso Giuntoli si trovi ...msn

Napoli, Meluso è fuori dal progetto: il 30 aprile scade l’opzione unilaterale di rinnovo - Nessuna comunicazione, neppure un cenno dalla proprietà come quasi da prassi in questi casi, e nemmeno qualche indizio da parte di Aurelio De Laurentiis che non farà certo ...ilmattino