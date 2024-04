Manna-Giuntoli | tanti obiettivi in comune | è già sfida mercato

Imborgia : ”Giuntoli aveva un percorso diverso da Manna , aveva già vinto” A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Antonino Imborgia , ex agente di Traorè ed ex ... (terzotemponapoli)

Tuttosprot scrive oggi di possibile spy story per l’intreccio che si è venuto. creare tra Napoli e Juve dopo lo scambio di direttori sportivi. L’anno scorso Giuntoli è passato in bianconero, men tre ... (ilnapolista)

Giovanni Manna ha studiato Giuntoli e per il Napoli vuole fare uno sgambetto proprio alla Juve sul mercato Giovanni Manna ha studiato Giuntoli e per il Napoli vuole fare uno sgambetto proprio alla ... (calcionews24)

Tuttosport - Soulè-Napoli: l'idea intriga molto Manna. La Juve non chiude alla cessione e fissa la cifra - Matias Soulè potrebbe essere il colpo che Giovanni Manna potrebbe regalare al Napoli. A lanciare la clamorosa indiscrezione è l'edizione odierna di Tuttosport che spiega come adesso Giuntoli si trovi ...msn

Manna sfida Giuntoli, Napoli e Juventus pronte a scontrarsi per quattro giocatori - Il nuovo direttore sportivo del Napoli potrebbe sfidare Cristiano Giuntoli sul mercato, interessano quattro calciatori in particolare. Il Napoli ha deciso di puntare su Giovanni Manna in vista della ...areanapoli

TUTTOSPORT - Soulè al Napoli, Manna è intrigato: la "spy story" è appena iniziata - Il talento di proprietà della Juventus potrebbe interessare al Napoli in vista della prossima stagione. Piace tantissimo a Giovanni Manna.areanapoli