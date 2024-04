Mangiare la pizza… a bordo di un bus | ecco la prima pizzeria itinerante

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 aprile 2024 – Una… in giro per l’Italia: è l’iniziativa di Marco e Cristiana, una coppia di pizzaioli romani con sede fissa “Vado al massimo”, che hanno deciso di creare unaper portare far conoscere e portare dappertutto la pizza romana. La loro è un’iniziativa senza precedenti, ma come fanno a metterla in atto? “Abbiamo allestito un ex autobus della linea romana trasformandolo in una vera e propriacon forno a legna, friggitrice e 23 posti a sedere”, raccontano Marco e Cristiana Il loro mezzo è stato presentato ufficialmente venerdì 5 aprile: “Abbiamo organizzato un evento dedicato esclusivamente alla presentazione del mezzo ed alcuni dei nostri prodotti: ci ha ospitato l’associazione “Zappa che ti passa” in un’area verde nella campagna romana davanti al Divino Amore. Lì ...