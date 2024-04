Maltempo in Cina | 3 persone in appartamenti risucchiate da vento

(Di sabato 6 aprile 2024) Tresono morte inda forti venti mentre si trovavano nei loronella provincia di Jiangxi, nel sud del Paese, e scaraventate dalle finestre: lo riporta la Cnn. In totale, settesono morte in questa provincia da quando i venti, paragonabili a quelli di un tifone, sono iniziati domenica scorsa, ha riferito l'emittente statale Cctv, aggiungendo che nell'ultima settimana sono state danneggiate più di 5.400 case e 1.600sono state evacuate. Martedì scorso l'autorità meteorologica cinese ha emesso un'allerta arancione, la più alta del suo sistema di allarme a tre livelli, la prima dal 2013. Quattro morti e almeno 10 feriti sono stati segnalati nel capoluogo della provincia di Jiangxi - Nanchang - la città più colpita. Tra questi, una donna ...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Sono vicina ai cittadini del Veneto che stanno affrontando i disagi dell'ennesima grave alluvione. Seguo con grande apprensione gli sviluppi nelle aree più colpite e in ... (liberoquotidiano)

Il fine settimana del Golf Le Fonti è stato parzialmente rovinato dal maltempo . La pioggia, infatti, ha costretto gli organizzatori a rimandare le competizioni che era in programma domenica 10 ... (sport.quotidiano)

Meteo Cronaca Video: Cina, sulla provincia di Jiangxi si abbatte una tempesta di Vento e Pioggia - Lo Xinjiang è la più estesa divisione amministrativa della Repubblica Popolare Cinese. È diviso in due bacini idrografici dal monte Tianshan. Qui lo scorso venerdì si è abbattuta una forte ondata di m ...ilmeteo

